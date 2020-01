Un uomo ha accoltellato diverse persone in un comune vicino a Parigi: c’è almeno un morto

Verso le 14 di venerdì un uomo ha accoltellato diversi passanti nel comune di Villejuif, a pochi chilometri da Parigi, in Francia. Una persona è morta, e almeno due sono state ferite gravemente; l’aggressore, invece, è stato ucciso dalla polizia dopo aver tentato una breve fuga. L’aggressione è avvenuta all’interno del parco Hautes-Bruyères, ma al momento non se ne conoscono le cause e non ci sono informazioni chiare nemmeno sull’identità dell’aggressore. Intanto il tratto dell’autostrada che passa vicino al parco è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza, così come sono stati bloccati tutti gli accessi al parco. La polizia sta ancora effettuando accertamenti sul posto.

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) January 3, 2020