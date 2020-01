Il capo dell’esercito di Taiwan e altre otto persone sono morte in un incidente aereo a bordo di un elicottero

Il generale Shen Yi-ming, capo delle forze armate di Taiwan, è morto in un incidente aereo mentre viaggiava a bordo di un elicottero vicino alla capitale Taipei. Insieme a lui sono morte altre otto persone, sulle 13 che viaggiavano in totale sull’elicottero. Si stavano dirigendo verso una base militare a nord-est dell’isola. L’elicottero era decollato poco prima delle 8 di giovedì (ora locale), poi a causa del brutto tempo il pilota era stato costretto ad atterrare, ma la manovra non è riuscita. A causa dell’incidente il presidente Tsai Ing-wen ha cancellato un evento di campagna elettorale in programma per giovedì: l’11 gennaio sono infatti previste le elezioni presidenziali.