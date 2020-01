Decine di animali sono morti in uno zoo in Germania, in un incendio causato da lanterne volanti

Decine di animali tra cui gorilla, oranghi e scimpanzé sono morti in un incendio che si è sviluppato nello zoo di Krefeld, in Germania, nelle prime ore del mattino.

L’incendio è stato causato da alcune lanterne volanti (note anche come lanterne cinesi o lanterne Konming) accese in città durante i festeggiamenti di Capodanno, e atterrate nello zoo, ha detto la polizia.

Degli animali che vivevano nella parte dello zoo dedicata alle scimmie e ai primati sono sopravvissuti solo due scimpanzé e una famiglia di gorilla. Gli animali morti sono circa 30, tra cui un gorilla maschio di 48 anni, il più anziano gorilla coinvolto in un programma europeo di riproduzione dedicato alle specie in pericolo.