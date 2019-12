Su Netflix c’è il Capodanno in anticipo, per i bambini

Anche quest’anno su Netflix ci sono diversi video di conti alla rovescia di Capodanno, pensati per essere mostrati ai bambini quando si vuole prima della mezzanotte, così da poterli poi mettere a letto. Per trovare i video su Netflix basta scrivere “conto alla rovescia di Capodanno” nella barra di ricerca e scegliere quello preferito tra più di dieci diverse opzioni che comprendono alcuni dei personaggi più famosi e noti delle serie e dei film per bambini di Netflix. Sono quasi tutti di animazione (con personaggi da Beat Bugs, Troll Hunters e Baby Boss, per esempio), tranne un paio con attori in carne e ossa. E durano tutti giusto un paio di minuti, con una rapida introduzione a cui segue l’effettivo conto alla rovescia. Per farvi un’idea, potete guardare questo trailer dei video di capodanno del 2017.