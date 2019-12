Lunedì sera è crollata una parte di volta di una galleria sull’autostrada A26 tra Ovada e Masone, in Liguria. Il crollo non ha coinvolto direttamente auto di passaggio, ma l’autostrada è stata chiusa temporaneamente per permettere verifiche e messa in sicurezza. Il tratto è stato poi riaperto con una deviazione del traffico sulla stessa carreggiata a doppio senso di circolazione: è però ancora chiuso l’ingresso di Masone in direzione Genova.