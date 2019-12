I film che hanno incassato di più nel 2019

Immaginando che l’affluenza nei cinema il 31 dicembre non sia altissima, è arrivato quel momento in cui si può fare il bilancio dei film che hanno incassato di più in Italia e nel mondo. Le classifiche sono in parte sovrapponibili, anche per via dell’assenza di titoli italiani capaci di sbancare al botteghino, come si dice: tipo quello di Checco Zalone che sta uscendo ora e che potremmo vedere nella lista del prossimo anno, per capirsi. Ma anche sui film stranieri – leggi: statunitensi – le classifiche sono un po’ diverse, e le differenze dicono qualcosa sui gusti degli italiani.

Nel mondo

I dati arrivano da Box Office Mojo, il sito più attendibile per quanto riguarda gli incassi cinematografici. I film che hanno superato il miliardo di dollari di incassi sono otto, il doppio rispetto all’anno scorso, e il più visto si è avvicinato addirittura ai tre (e infatti è il film che ha incassato di più nella storia, secondo la maggior parte delle stime).



In Italia

I dati italiani arrivano da Cinetel, e l’unico film italiano della classifica è al sesto posto. Sei film compaiono anche nella classifica mondiale, anche se in ordine un po’ diverso, e il decimo classificato in Italia si è piazzato soltanto al 25esimo posto, nel mondo.