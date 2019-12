La società Essilor, controllata dal gruppo EssilorLuxottica, ha detto di aver subito una frode da 190 milioni di euro in Thailandia

La società francese di ottica Essilor, controllata dal gruppo italo-francese ExilorLuxottica, ha denunciato una frode da 190 milioni di euro avvenuta in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. La società non ha spiegato cosa sia successo, limitandosi a comunicare che i dipendenti coinvolti sono stati licenziati e che sta cercando «di recuperare i fondi indebitamente sottratti e mitigare l’impatto sul Gruppo». Quella di 190 milioni è la cifra massima dei fondi che potrebbero essere persi a causa della frode, che potrebbe scendere «per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari».