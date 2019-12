Su diversi giornali di oggi compare la notizia dell’autobomba esplosa ieri a Mogadiscio, in Somalia, che ha causato decine di morti. Ma la notizia più presente è la nomina di due nuovi ministri dell’Istruzione, che Giuseppe Conte ha annunciato durante la consueta conferenza stampa di fine anno (di cui la Verità si occupa con un virgolettato falso in prima pagina). I giornali sportivi si occupano soprattutto di calciomercato e delle recenti vittorie dello sciatore Dominik Paris.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.