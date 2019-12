Un uomo ha accoltellato cinque persone nella casa di un rabbino ultraortodosso a Monsey, nello stato di New York

Sabato sera un uomo armato di coltello è entrato nella casa del rabbino ultraortodosso Chaim Rottenberg a Monsey, una cinquantina di chilometri da New York, durante la celebrazione della Hanukkah, una delle più importanti festività ebraiche. L’uomo ha accoltellato cinque persone, tra cui il figlio del rabbino, e poi è scappato: in seguito è stato arrestato dalla polizia nella zona di Harlem, a New York. Le autorità non hanno diffuso la sua identità e per il momento non si conosce il motivo dell’attacco.

Il New York Times ha scritto che l’attacco è l’ultimo di una serie di episodi violenti antisemiti avvenuti di recente nella regione di New York.