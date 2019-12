Sulle edizioni di oggi di diversi quotidiani trovano spazio i retroscena sulle possibili scissioni del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, innescate dalle dimissioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Nei boxini compaiono il racconto e le foto dei funerali delle due ragazze investite e uccise a Roma una settimana fa. I giornali sportivi, ma non soltanto loro, si occupano del ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan, ufficializzato ieri pomeriggio.

