La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi sono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Fioramonti, che accusa il governo di non aver stanziato i fondi promessi per la scuola. Avvenire titola invece sulla situazione in Libia, dove la Turchia vuole inviare militari a sostegno di al Serraj, il Tempo apre sugli arresti domiciliari decisi per il guidatore dell’automobile che ha investito e ucciso due ragazze a Roma lo scorso sabato sera, il Fatto e il Dubbio si occupano della proposta del Partito Democratico sulla prescrizione, la Verità analizza il bilancio dell’INPS, e i giornali sportivi si occupano del trasferimento di Ibrahimovic al Milan, dato ormai per certo.