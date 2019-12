È morto il compositore statunitense Jerry Herman, autore del musical “Hello, Dolly!”: aveva 88 anni

È morto a 88 anni il compositore statunitense Jerry Herman , autore di diversi musical di successo, tra cui soprattutto Hello, Dolly, del 1964. Dal musical, con colonna sonora di Herman e libretto di Michael Stewart, nel 1969 venne tratto anche un film di Gene Kelly con Barbra Streisand protagonista, vincitore di tre premi Oscar. “Hello, Dolly!” è anche il titolo della canzone principale del musical, divenuta ancor più celebre negli anni successivi grazie a una versione jazz realizzata da Louis Armstrong e poi interpretata da diversi altri artisti dopo di lui. Tra i musical più famosi di Herman ci sono anche Mame, del 1966, e La Cage aux Folles , noto in Italia con il titolo Piume di Struzzo , del 1983.

