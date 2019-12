Deontay Wilder e Tyson Fury combatteranno il 22 febbraio per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi

I pugili Deontay Wilder e Tyson Fury combatteranno il prossimo 22 febbraio al MGM Grand di Las Vegas in un incontro valido per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi, rivincita di quello combattuto un anno fa a Los Angeles e terminato in parità. In quell’occasione lo statunitense Wilder difese il titolo contro il vecchio campione inglese Fury, tornato in attività dopo un lungo periodo di assenza. Il prossimo febbraio, chi fra i due dovesse aggiudicarsi la cintura di campione del mondo potrebbe poi affrontare il campione del mondo IBF, WBA, WBO, IBO Anthony Joshua per l’unificazione del titolo dei pesi massimi.