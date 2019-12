Tre membri di una famiglia britannica sono stati trovati morti in una piscina della Costa del Sol, in Spagna

Tre membri di una famiglia britannica – una bambina di nove anni, il fratello di 16 e il padre di 52 – sono stati trovati morti nella piscina di un resort vicino a Fuengirola, in Costa del Sol, nel sud della Spagna. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la bambina abbia avuto problemi una volta entrata in acqua, e che il padre e il fratello si fossero tuffati per cercare di soccorrerla, annegando a loro volta.

Il resort in cui è successo l’incidente ha detto che le tre persone annegate sono state raggiunte quasi subito dal servizio interno di primo soccorso, che però non è riuscito a salvarle. Sembra che la bambina e il padre fossero cittadini britannici, il fratello cittadino statunitense. Per il momento non si hanno altre informazioni sull’incidente.