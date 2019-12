Il calciatore croato Mario Mandzukic è stato ceduto dalla Juventus alla squadra qatariota del Duhail, che ha sede a Doha e gioca nel campionato locale. Mandzukic, che ha 33 anni, è stato vice campione del mondo nel 2018 con la nazionale croata ed è stato tra i principali protagonisti degli ultimi scudetti della Juventus, dove ha giocato per quattro stagioni.

Con l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri, la società aveva più o meno esplicitamente fatto intendere di non considerarlo parte del progetto tecnico e di volerlo cedere, ma nell’estate scorsa diverse trattative con altre grandi squadre europee erano fallite. In questi primi mesi di stagione non aveva mai giocato, e si era perlopiù allenato separatamente dal resto della squadra. Secondo Tuttosport, la Juventus incasserà cinque milioni di euro dalla cessione.