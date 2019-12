Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina

Lunedì sera la Fiorentina ha comunicato di aver assunto Giuseppe Iachini come allenatore della sua prima squadra al posto di Vincenzo Montella, esonerato sabato dopo la sconfitta per 4-1 contro la Roma e a causa dei deludenti risultati della sua gestione. Iachini ha 55 anni e una discreta carriera da allenatore in Serie A, sempre con squadre di medio livello: ha allenato Brescia, Sampdoria, Udinese, Palermo e Sassuolo. Il suo ultimo incarico è stato quello di allenatore dell’Empoli, tra il novembre 2018 e il marzo 2019, quando fu esonerato per i cattivi risultati. La Fiorentina, che questa estate è stata comprata dall’imprenditore italoamericano Rocco Commisso, è 15esima in campionato con 17 punti.