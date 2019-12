I giornali di oggi si occupano di notizie diverse in apertura: alcuni aprono sulle due ragazze morte a Roma investite da un’automobile sabato sera, altri seguono il voto di fiducia sulla manovra economica previsto per oggi alla Camera. La Stampa e il Secolo XIX titolano sul rapporto della Corte dei Conti sulla gestione delle autostrade, il Corriere della Sera intervista il governatore della Banca d’Italia Visco sulla vicenda della Banca Popolare di Bari, mentre i giornali sportivi celebrano la vittoria della Supercoppa da parte della Lazio, che ha battuto per 3-1 la Juventus.