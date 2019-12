Le foto dell’acqua alta a Venezia, di nuovo

Lunedì mattina a Venezia è stato registrato un nuovo picco di acqua alta, il fenomeno per cui l’acqua dei canali supera il livello delle strade e che a novembre aveva raggiunto livelli eccezionali causando danni ingenti. Secondo i dati diffusi dal Centro maree del Comune, alle 9.40 la marea ha raggiunto i 144 centimetri, coprendo per il 60 per cento il suolo della città. Le previsioni avevano annunciato una quota possibile di 150 centimetri, ma – ha scritto ANSA – le condizioni meteo del vento in Adriatico hanno ridotto la spinta dell’acqua verso la città. Il livello dell’acqua è cominciato a scendere solo a partire dalle 10.10.

Secondo il Centro maree del Comune, dal 12 novembre ad oggi l’acqua è salita oltre gli 80 centimetri per 43 volte, allagando piazza San Marco, mentre per 14 volte si sono verificate acque alte al di sopra dei 110 centimetri e in 8 occasioni oltre i 120. La più drammatica è stata il 12 novembre con un livello di 187 centimetri.