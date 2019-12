Sulle prime pagine di oggi occupa grande spazio il congresso straordinario della Lega che si è tenuto sabato a Milano, in cui è stato approvato il nuovo statuto del partito, che sostituirà quello federale esistente dal 1991. Si parla inoltre dell’approvazione “salvo intese” da parte del Consiglio dei ministri del cosiddetto decreto Milleproroghe, una norma che viene approvata ogni anno per rimandare scadenze e termini, in cui è stato inserito un articolo che prevede, nel caso in cui una concessione autostradale dovesse venire meno per revoca, decadenza o risoluzione, che nella gestione subentri l’Anas. L’articolo è stato approvato senza il voto dei ministri di Italia Viva, che ha fatto sapere di essere contraria. Per lo sport, invece, si parla della facile vittoria di ieri dell’Inter contro il Genoa, e della Supercoppa italiana che si giocherà stasera tra Juventus e Lazio.