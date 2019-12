Il Liverpool ha vinto il Mondiale FIFA per club, il primo nella sua storia

La squadra inglese del Liverpool ha battuto 1-0 ai tempi supplementari i brasiliani del Flamengo nella finale del Mondiale FIFA per club disputata sabato sera a Doha, in Qatar. Il gol che ha deciso la finale intercontinentale tra i campioni d’Europa e i campioni del Sud America è stato segnato nel primo tempo supplementare dal brasiliano Roberto Firmino. Il Liverpool non aveva mai vinto il torneo prima d’ora, anche considerando il vecchio formato: nel 1977 e nel 1978 non partecipò, nel 1981 venne battuto proprio dal Flamengo, nel 1984 dall’Independiente e nel 2005 dal San Paolo. Per la squadra allenata da Jürgen Klopp è inoltre il terzo e ultimo trofeo vinto quest’anno, dopo la Champions League e la Supercoppa europea.

⌚️ It's all over! 🔴 Roberto Firmino strikes in extra time to win it all for @LFC#ClubWC — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019