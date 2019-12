Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: gli arresti in Piemonte di imprenditori e politici, compreso l’assessore regionale Rosso, per rapporti con la ‘ndrangheta, le divisioni nel Movimento 5 Stelle con nuove possibili defezioni verso la Lega e le conseguenze sul governo, le onorificenze assegnate dal presidente della Repubblica Mattarella a trentadue persone che si sono distinte come “esempio di civiltà”, e le crisi industriali che riguardano Alitalia, l’ex ILVA e la Banca Popolare di Bari.