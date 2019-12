Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton

L’Everton, squadra di calcio di Liverpool che gioca nella Premier League, ha annunciato di aver ingaggiato Carlo Ancelotti come suo nuovo allenatore. Il tecnico italiano, che prenderà il posto del portoghese Marco Silva esonerato pochi giorni fa, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Ancelotti era stato a sua volta esonerato dal Napoli dopo una serie di risultati deludenti e a causa del grande nervosismo e dei vistosi conflitti tra la società e i giocatori. L’esonero di Ancelotti era arrivato poco dopo una larga vittoria contro il Genk che aveva dato al Napoli – soltanto per la terza volta nella sua storia – la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’Everton, che non vince un campionato inglese da più di trent’anni, negli ultimi anni ha fatto grandi investimenti per cercare di tornare a competere per il titolo, ma finora i risultati non si sono visti: al momento è infatti quintultimo a soli 18 punti.