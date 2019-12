Almeno 18 persone sono morte in una rissa in un carcere in Honduras

Almeno 18 persone sono state uccise e altre 16 ferite in una rissa in un carcere dell’Honduras, venerdì 20 dicembre nella città settentrionale di Tela. Stando alle prime ricostruzioni, le violenze sono iniziate dopo un alterco tra alcune persone detenute e facenti parte di gang di strada rivali. Per numero di morti e di feriti, è uno dei casi più gravi di violenza per il sistema carcerario del paese. Le prigioni dell’Honduras ospitano nel complesso 20mila detenuti, in carceri la cui capacità complessiva è intorno a 8mila persone. Il sovraffollamento causa spesso proteste, rivolte e risse tra i detenuti. Anche per questo motivo il governo ha dichiarato uno stato di emergenza mercoledì scorso, affidando il controllo delle carceri a forze di sicurezza.