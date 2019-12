Celebripost

Ci sono due grandi temi, nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana ed entrambi sono abbastanza prevedibili: il primo è l’uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, con Chewbecca, Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega e gli altri attori alle prime di questa settimana; il secondo è il Natale, con Mariah Carey (che con la sua canzone “All I Want for Christmas Is You” ha raggiunto per la prima volta in 25 anni la prima posizione nella classifica Hot 100 di Billboard), famiglie reali che cominciano i festeggiamenti, il presidente del Brasile con un pupazzo di Babbo Natale e la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez con un cappellino con le sue iniziali, oltre a un classico delle librerie in questo periodo: il nuovo libro di Bruno Vespa, presentato da Silvio Berlusconi. Poi trovate Taylor Swift, Jane Fonda e Nicoletta Mantovani, tra gli altri.