C’è stato un attacco armato nei pressi della sede dei servizi segreti russi a Mosca: c’è almeno un morto

C’è stato un attacco armato nei pressi della sede dei servizi segreti russi (FSB), a Mosca. Al momento non si hanno notizie chiare né sulla dinamica dei fatti né su quante persone siano state coinvolte: il giornale russo Izvestia scrive che qualcuno avrebbe sparato nell’atrio dell’edificio, ma altri che invece gli spari sarebbero avvenuti all’esterno. L’agenzia di stampa russa Interfax scrive che a sparare sarebbe stata una sola persona, che sarebbe stata successivamente uccisa, ma altre fonti parlano di più sparatori. Izvestia scrive che ci sarebbero almeno tre morti, mentre BBC parla di un solo morto. Sui social network circolano diversi video che mostrano scene concitate con rumori di spari e gente che fugge per le strade. Per ora ci sono poche notizie e si sa solo che l’area è stata circondata dalla polizia.