Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la decisione di Papa Francesco di abolire il segreto pontificio sui casi di abusi sessuali e sui minori nella chiesa, e il salvataggio della Banca Popolare di Bari con le polemiche sulla vigilanza della Banca d’Italia e sulla commissione di inchiesta sulle banche. La Stampa titola invece sul viaggio in Libia del ministro degli Esteri Di Maio, il Sole 24 Ore segue la fusione fra FCA e Peugeot, il Giornale e il Resto del Carlino aprono sul decreto fiscale presentato dal governo, e il Fatto critica la presidente del Senato Casellati.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.