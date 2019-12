Più di 600mila persone hanno manifestato in diverse città francesi contro la riforma delle pensioni

Martedì circa 615mila persone – secondo le stime delle autorità – hanno manifestato in diverse città francesi contro la riforma delle pensioni proposta dal presidente Emmanuel Macron. I manifestanti erano un po’ meno degli 800mila che avevano manifestato lo scorso 5 dicembre, quando è iniziato lo sciopero generale a cui avevano aderito tutte le principali categorie di lavoratori, tra cui ferrovieri — che da tempo sono protagonisti di mobilitazioni contro il governo — avvocati, poliziotti, medici, infermieri e personale aeroportuale. Lo sciopero dei trasporti è arrivato al suo tredicesimo giorno consecutivo.

