Dal 30 dicembre la fermata Cornelia della metro A di Roma sarà chiusa «per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori». ATAC, la società che gestisce il trasporto pubblico a Roma, non ha comunicato per quanto tempo la fermata resterà chiusa e ha detto che verrà attivata una linea di bus sostitutivi denominata MA13 che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia. Al momento ci sono altre due fermate della meteo di Roma chiuse, entrambe sulla linea A: la fermata Barberini è stata chiusa lo scorso marzo dopo la rottura di alcuni gradini di una scala mobile, mentre la fermata Baldo degli Ubaldi, che come la fermata Cornelia si trova nel quartiere Aurelio, è chiusa da ottobre per lavori di revisione delle scale mobili e degli ascensori.