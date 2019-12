Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale del gruppo Gedi, da poco acquisito da Exor

Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale del gruppo Gedi, il gruppo editoriale che pubblica anche Repubblica, La Stampa e l’Espresso e che è da poco stato ceduto al gruppo Exor della famiglia Agnelli, dopo essere stato per decenni sotto il controllo della famiglia De Benedetti. Scanavino, che prenderà il posto di Laura Cioli, era già stato direttore generale di Itedi, il gruppo editoriale di Exor di cui facevano parte La Stampa e il Secolo XIX, prima che confluisse in Gedi, nel 2016. Contestualmente alla sua nomina è stato anche annunciato che Cioli conserverà il titolo di amministratrice delegata del gruppo Gedi fino a quando saranno conclusi i passaggi formali legati al nuovo assetto proprietario, ma che è già stato trovato un accordo per la sua uscita.