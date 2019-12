La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del voto di fiducia al Senato che ha approvato la manovra economica, con l’esclusione da parte della presidente del Senato Casellati della norma sulla cannabis light giudicata inammissibile. La Stampa apre invece sul salvataggio della Banca Popolare di Bari, il Fatto confronta i dati sui ricollocamenti dei migranti con i ministri degli Interni Salvini e Lamorgese, mentre i giornali sportivi titolano sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, positivo per Atalanta e Juventus, meno per il Napoli che giocherà con il Barcellona.