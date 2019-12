Il motociclista Andrea Iannone è stato sospeso per doping

Il motociclista italiano Andrea Iannone è stato sospeso temporaneamente per doping dalla Federazione Internazionale di Motociclismo. La sospensione è stata automatica, dopo che la Federazione aveva ricevuto da uno dei centri analisi accreditati dal WADA, l’organizzazione mondiale anti-doping, la segnalazione di un test anti-doping non superato da Iannone. Gli esami, svolti da un laboratorio a Dresda, in Germania, avevano mostrato la presenza di sostanze proibite in un campione di urine consegnato da Iannone durante i giorni di gara per il Gran Premio di Sepang, in Malesia. Iannone ha 30 anni e corre per la Aprilia nella categoria MotoGP, la più importante dei campionati di motociclismo. Iannone – che potrà chiedere l’analisi di un altro campione di urine consegnato in Malesia – non potrà partecipare a gare professionistiche fino a quando non sarà revocata la sospensione. Il campionato di MotoGP di quest’anno è già finito e Iannone è arrivato 16esimo.