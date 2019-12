Ci sono state tre scosse di magnitudo poco superiore a 3 in provincia di Benevento

Questa mattina, poco dopo le 9, ci sono state tre scosse d terremoto in provincia di Benevento, con epicentro nel comune di San Leucio del Sannio. Le scosse avevano una magnitudo 3.4, 3.2 e 3: sono state avvertite anche nelle province di Avellino e Napoli e, sebbene al momento non si segnalino danni, nella provincia di Benevento sono stati chiusi per precauzione diversi edifici pubblici e scuole.