La maggior parte dei titoli di apertura dei quotidiani di oggi riguarda il decreto approvato ieri sera dal governo che stanzia novecento milioni di euro per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, che dovrebbe diventare una banca di investimento per il sud. Il Giornale e Libero criticano invece il movimento delle “sardine”, dopo la manifestazione di Roma di sabato pomeriggio, mentre i giornali sportivi aprono sulla vittoria della Juventus che raggiunge in testa alla classifica l’Inter, bloccata sul pareggio dalla Fiorentina.