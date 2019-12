Il chitarrista John Frusciante tornerà a suonare con i Red Hot Chili Peppers

Domenica i Red Hot Chili Peppers hanno annunciato su Instagram che il chitarrista Josh Klinghoffer, membro della band dal 2009, ne è uscito e che il suo posto sarà ripreso da Frusciante, già chitarrista del gruppo tra il 1988 e il 1992 e tra il 1998 e il 2009. Frusciante, considerato uno dei migliori chitarristi viventi, ha partecipato a cinque diversi dischi dei Red Hot Chili Peppers, quelli che contengono alcuni dei più importanti successi del gruppo. Tra questi ci sono Blood Sugar Sex Magic, il disco con cui nel 1991 il gruppo divenne davvero famoso, e Californication (1999), in cui è contenuta “Scar Tissue”, vincitrice del Grammy per la miglior canzone rock nel 2000. In questi anni Frusciante aveva proseguito la sua carriera solista.