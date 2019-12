La TV di stato cinese non trasmetterà Manchester City-Arsenal dopo le dichiarazioni di Mesut Özil sulla repressione dei musulmani in Cina

La televisione di stato cinese CCTV non trasmetterà in diretta la partita di Premier League inglese tra Manchester City e Arsenal — in programma oggi alle 17.30 ore italiane — dopo le dichiarazioni del centrocampista dell’Arsenal Mesut Özil sulle violenze nei confronti delle minoranze musulmane. Al posto di City-Arsenal verrà trasmessa in differita la partita tra Wolverhampton e Tottenham. Le dichiarazioni di Özil risalgono a venerdì: tramite i social network il giocatore aveva denunciato il trattamento subito dai musulmani in Cina e criticato il silenzio della comunità islamica. L’Arsenal aveva preso le distanze dai post con un comunicato, mentre la federazione calcistica cinese li aveva definiti «inaccettabili».