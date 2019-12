La partita Napoli-Parma è stata posticipata alle 18.30 di oggi per problemi legati al maltempo

La partita Napoli-Parma, anticipo della sedicesima giornata di Serie A , è stata posticipata dalle 18 alle 18.30 di oggi per problemi legati al maltempo. Nella notte la copertura dello stadio San Paolo di Napoli aveva subito dei danneggiamenti nel forte temporale che aveva colpito la città: alcuni pezzi si erano staccati dalla struttura portante e sono caduti sugli spalti. Stamattina una commissione del comune ha effettuato dei controlli per capire se sarebbe stato possibile giocare. Poco dopo è arrivata la notizia del posticipo.

