Rod Stewart è diventato l’artista più anziano a raggiungere il primo posto nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito

Con You’re In My Heart, la sua raccolta più recente uscita il 22 novembre, il cantautore britannico Rod Stewart è salito al primo posto della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito, superando di un migliaio di copie Robbie Williams e gli Who. È diventato quindi l’artista più anziano a raggiungere il primo posto nelle classifiche: Stewart compirà 75 anni il prossimo 10 gennaio. Il record precedente apparteneva a Paul Simon, che però era più giovane di circa tre mesi. Stewart ha commentato la notizia dicendo: «Un nuovo governo e un nuovo numero uno per Sir Rod. Grazie ancora alle mie legioni di fan, il cui sostegno non darò mai per scontato».