La nuova Xbox si chiamerà Series X e uscirà alla fine del 2020

Microsoft ha annunciato che il nome della nuova console per videogiochi Xbox sarà Series X. La console sostituirà l’attuale Xbox One X e uscirà per Natale del 2020. Avrà un processore AMD Zen, potrà riprodurre i giochi in 4K e in 8k e con un frame rate fino 120 fps. Secondo Microsoft, inoltre, la Xbox Series X avrà una potenza grafica due volte maggiore della Xbox One X, la console più potente dell’azienda attualmente in commercio. Sarà inoltre compatibile con i giochi delle vecchie console di Microsoft (Xbox, Xbox 360 e Xbox One). Tra i primi nuovi giochi disponibili ci sarà Hellblade 2: Senua’s Saga, che uscirà in esclusiva per Xbox Series X. Al momento non è stato comunicato quanto costerà la nuova console.