Celebripost

Tra le persone che si sono fatte notare in settimana c’è qualcuno di poco conosciuto, come la medica Dvora Ancora, molto fotografata alla prima del Teatro della Scala per il suo vestito luminoso, o il Repubblicano statunitense Louie Gohmert, con la punta del suo naso stretta tra le mani. Tra i volti più riconoscibili invece ci sono il solito sorriso di Julia Roberts e un po’ di genitori accompagnati dai figli: Reese Witherspoon con due dei suoi, Patti Smith e la figlia Jesse, Rosanna Arquette e la figlia Zoe.

Poi gli Obama con un avvitatore, principesse con importanti tiare in testa, Boris Johnson con il suo cane ed Emily Ratajkowski con un messaggio per il produttore Harvey Weinstein.