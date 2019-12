Secondo i risultati preliminari, Abdelmadjid Tebboune ha vinto le elezioni presidenziali in Algeria

Secondo i risultati preliminari, Abdelmadjid Tebboune, primo ministro algerino sotto la presidenza di Abdelaziz Bouteflika, ha vinto le elezioni presidenziali in Algeria con il 58,15 per cento dei voti. Se i primi dati fossero confermati, Tebboune sarebbe eletto presidente al primo turno, senza ballottaggio. L’affluenza è stata del 39,9 per cento, molto bassa, a causa del boicottaggio dell’opposizione e di quelli che negli ultimi mesi avevano protestato contro l’attuale sistema di potere algerino, che nonostante le dimissioni di Bouteflika dello scorso aprile non è cambiato.