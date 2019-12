A Roma e Napoli domani le scuole resteranno chiuse

La sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris hanno ordinato la chiusura delle scuole – e di parchi e cimiteri – per domani, venerdì 13 dicembre, a causa del maltempo. Sono previsti temporali e «raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste» tirreniche. A Milano invece è prevista neve e il comune ha invitato i cittadini a usare i mezzi pubblici per limitare il traffico stradale.

