C’è stato un incendio a bordo della portaerei russa “Admiral Kuznecov”: ci sono tre feriti

C’è stato un incendio a bordo della portaerei russa “Admiral Kuznecov”, l’unica in attività della marina miliare russa. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa TASS, l’incendio è avvenuto sul ponte della nave mentre la portaerei era ormeggiata per lavori di riparazione nel porto di Murmansk, che si affaccia sul mare di Barents. Nell’incendio tre persone che erano a bordo sono state ferite, ma una persona risulta ancora dispersa. Al momento non si sa cosa abbia provocato l’incendio.

Russian aircraft carrier "Admiral Kuznetsov" caught fire during repair works at Zvezdochka plant. 8 workers rescued, 1 unaccounted. Fire at least at 120m2 in engine room https://t.co/EhBCrUKBg8 #Russia pic.twitter.com/011TFOQSrk — Liveuamap (@Liveuamap) December 12, 2019