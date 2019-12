Ian Foster è il nuovo allenatore degli All Blacks

La New Zealand Rugby ha annunciato la promozione di Ian Foster come capo allenatore degli All Blacks, la nazionale maschile neozelandese di rugby. Negli ultimi sette anni Foster era stato assistente di Steve Hansen, l’allenatore più vincente nella storia degli All Blacks, il cui incarico è terminato con il terzo posto nella Coppa del Mondo in Giappone. Foster ha 54 anni, fu giocatore della squadra provinciale di Waikato e degli Chiefs di Hamilton, che poi allenò entrambe fra il 2002 e il 2011. Come assistente di Hansen negli All Blacks ha partecipato alle vittorie della Coppa del Mondo nel 2015 e a sei edizioni del torneo Quattro Nazioni. I suoi primi impegni ufficiali da allenatore inizieranno in estate con i test match casalinghi contro Galles e Scozia.

🎥 WATCH | New All Blacks Head Coach Ian Foster on nerves, his summer plans & favourite dish on Christmas day. #AllBlacks pic.twitter.com/PEwJ6GpHLi — All Blacks (@AllBlacks) December 12, 2019