L’Università di Siena ha sospeso dalle lezioni e dagli esami il professore filonazista Emanuele Castrucci

Il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha deciso di sospendere dalle lezioni e dagli esami Emanuele Castrucci, il docente di di filosofia del diritto e filosofia politica che aveva scritto su Twitter messaggi inneggianti ad Adolf Hitler e al nazismo, antisemiti e razzisti. «Nel primo semestre dell’anno non erano previste lezioni di Castrucci, ma gli appelli d’esame sì. Uno di questi era fissato per il 13 dicembre e allora ne ho disposto la sospensione. Gli studenti sosterranno gli esami con gli altri docenti che insegnano la disciplina», sono state le dichiarazioni di Frati, riportate da Repubblica. Il prossimo 19 dicembre, inoltre, si riunirà il collegio disciplinare dell’università, per decidere sulla richiesta di licenziamento del professore espressa da Frati.

Castrucci ha 67 anni, insegna al dipartimento di Giurisprudenza ed è stato docente anche a Genova e Firenze. In passato aveva anche scritto sul Primato Nazionale, nota rivista di estrema destra. Del suo caso si era parlato molto nei giorni scorsi dopo che sul suo account di Twitter erano stati trovati messaggi palesemente razzisti e antisemiti. L’università, dopo un’iniziale esitazione, aveva annunciato provvedimenti.