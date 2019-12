La maggior parte dei giornali si occupa in apertura delle diverse manifestazioni che si sono svolte ieri: quella contro l’odio a Milano con la partecipazione di oltre 600 sindaci in solidarietà con la senatrice a vita Liliana Segre, quella dei sindacati a Roma per il lavoro, e quella del movimento delle sardine a Torino. Il Fatto, il Riformista e la Notizia aprono invece sulle indagini sui soldi della Lega, il Giornale, Libero e la Verità attaccano il governo Conte, e il Sole 24 Ore e la Gazzetta del Mezzogiorno titolano sulla decisione della magistratura sullo spegnimento dell’altoforno 2 dell’ILVA di Taranto. I giornali sportivi commentano i risultati in Champions League dell’Inter, sconfitta dal Barcellona e eliminata, e del Napoli, con la vittoria e la qualificazione agli ottavi che non sono bastate a salvare l’allenatore Ancelotti, licenziato dalla società.