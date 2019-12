Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli

Il Napoli ha assunto Gennaro Gattuso come suo nuovo allenatore in sostituzione di Carlo Ancelotti, esonerato martedì sera, poche ore dopo aver qualificato la squadra agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Le ragioni dell’esonero di Ancelotti non sono del tutto chiare, anche se probabilmente causate dalla complicata gestione delle liti tra giocatori, staff e società negli ultimi mesi. Con Gattuso — l’allenatore con cui la scorsa stagione il Milan raggiunse il miglior piazzamento negli ultimi sei anni — il Napoli spera di ritrovare unità e prestazioni per recuperare lo svantaggio in classifica, dove ora è settimo, e rimanere competitivo in coppa. La conferenza stampa di presentazione è in corso in questo momento al centro sportivo di Castel Volturno.