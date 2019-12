L’esercito somalo ha ucciso cinque terroristi di al Shabaab che avevano attaccato un hotel vicino al palazzo presidenziale di Mogadiscio

Martedì notte l’esercito somalo ha ucciso cinque terroristi di al Shabaab che avevano attaccato un hotel di Mogadiscio, vicino al palazzo presidenziale. L’attacco, che è stato rivendicato dal gruppo terrorista, era iniziato verso le 19 locali (le 17 in Italia) e si era concluso circa sei ore dopo. Nell’attacco i terroristi avevano preso in ostaggio 82 persone che si trovavano nell’hotel, e ucciso 3 civili e 2 soldati. Altre 11 persone, di cui due soldati, sono state ferite in modo non grave.