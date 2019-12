Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: il Corriere della Sera intervista il presidente del Consiglio Conte, che cerca di rilanciare l’azione del suo governo e propone una “verifica” della maggioranza a gennaio, Repubblica e Avvenire titolano sul discorso del presidente della Repubblica Mattarella contro l’evasione fiscale, la Stampa presenta il “green deal” che dovrebbe essere approvato domani dalla nuova Commissione Europea, il Manifesto apre sulla squalifica per quattro anni per doping della Russia dalle competizioni sportive internazionali, il Giornale e la Verità attaccano il governo per il finanziamento alle celebrazioni per i cento anni del Partito Comunista Italiano, e il Messaggero si occupa del rinnovo del contratto per i dipendenti statali. I giornali sportivi presentano le partite di stasera in Champions League di Inter e Napoli, entrambe in cerca della qualificazione agli ottavi di finale.