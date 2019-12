È morta Marie Fredriksson, la cantante dei Roxette: aveva 61 anni

È morta a 61 anni Marie Fredriksson, cantante svedese nota per aver fatto parte del duo pop Roxette insieme a Per Gessle. Fredriksson aveva 61 anni ed era da tempo malata di cancro. I Roxette si formarono a metà degli anni Ottanta e ottennero il successo con il disco Look Sharp!, uscito nel 1988 e con cui finirono nelle classifiche di mezzo mondo. La loro canzone più famosa è forse “It Must Have Been Love”, composta per il celebre film Pretty Woman con Julia Roberts. I Roxette hanno continuato a suonare fino a pochissimo tempo fa: il loro ultimo disco era uscito nel 2016.