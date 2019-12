La condanna per violenza sessuale a Bill Cosby è stata confermata in appello

La condanna per violenza sessuale a Bill Cosby, un attore e comico americano noto per la serie tv I Robinson, è stata confermata in appello. Lo ha deciso la Corte Suprema della Pennsylvania, confermando tutte le accuse che nel 2018 avevano portato alla condanna in primo grado da tre a dieci anni di carcere per violenza sessuale aggravata nei confronti di Andrea Constand, una dipendente della Temple University. Le donne che hanno accusato Cosby sono state decine, diverse delle quali hanno raccontato di essere state drogate e poi stuprate in stato di incoscienza.

Un primo processo si era concluso con un “mistrial”, cioè un annullamento, perché la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto. Al momento Cosby sta scontando la pena in un carcere alla periferia di Philadelphia. Quello di Cosby fu uno dei primi casi di potenti uomini dello spettacoli accusati di comportamenti sessuali predatori a generare il movimento #MeToo.